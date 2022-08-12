Denizli’nin Çivril ilçesinde nilüfer deryasının bulunduğu Işıklı Gölüne 300 bin adet yavru balık bırakıldı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan ve 300 dönümü aşkın Türkiye’nin en büyük nilüfer deryasının oluşturduğu görsel güzellikle doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam Işıklı Gölü, balıklarla buluştu. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlattığı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Türkiye’nin en büyük nilüfer deryası Işıklı Gölü’ne 300 bin sazan yavrusu bırakıldı. Kent genelindeki göletlere 2016 yılında bu yana yaklaşık bir milyon sazan balığı yavrusunu bıraktıklarını ifade eden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, sazan balığının balıkçılar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu, balık stoklarının gelecek nesillere miras olarak bırakmak istediklerini vurguladı.