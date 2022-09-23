Işıklı Gölünde kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarmayla birlikte çalışan Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birlikte gece gündüz demeden baraj ve göletlerde kaçak avlanmaya karşı denetimler yapıyor. Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Baraj Gölünde denetimlerini Çivril İlçesi Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı personeliyle birlikte sürdüren Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, konu hakkında şu açıklamada bulundu:

“İl Müdürlüğümüz ve Çivril İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekipleri, Çivril İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı personeli ile birlikte Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan Işıklı Baraj Gölünde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Gölde istihsal hakkı kiralaması yapmış olan Irgıllı Su Ürünleri Kooperatifi üyelerine ait ruhsatlı tekneler ile ticari amaçlı avcılıkta kullanılan av araçlarının kontrolü ve denetimi yapıldı. Ayrıca avcılıkta kullanılan av araçları ve balık ağlarının markalanması, kayıt altına alınması işlemleri yapılmıştır. Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kooperatif üyelerine yasa ve yönetmelikler çerçevesinde avcılık yapmaları, kaçak avcılığın önlenmesi, uymaları gereken kurallar konusunda geniş çaplı bilgi verilmiştir”