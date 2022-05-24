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Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık’ın işletmeci oğlu Ahmet Işık, mimar Bilge Nur Şen ile düzenlenen görkemli düğünle hayatını birleştirdi.

DENİZLİ 24.05.2022, 09:35
Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık’ın işletmeci oğlu Ahmet Işık, mimar Bilge Nur Şen ile düzenlenen görkemli düğünle hayatını birleştirdi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkan Yardımcısı Cemal Işık ve Şenay Işık çiftinin işletmeci oğulları Ahmet Işık ile emekli Öğretim Üyesi İsmail Şen ve Nuray Şen çiftinin kızları mimar Bilge Nur Şen ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz Eylül ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımlarını atan genç çiftin, geniş bir katılımla gerçekleşen görkemli düğün töreni Denizli siyaset, iş ve sağlık camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı düğünde mutluluklarını yakınları ve davetlilerle paylaşan Ahmet ve Bilge Nur çifti, birlikte devam edecekleri yeni bir hayatın başlangıcını yaptı.

Işık ve Şen aileleri olarak büyük mutluluk içerisinde olduklarını ifade eden Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık ise, “Çocuklarımızın aldığı evlilik kararı sonrası geçtiğimiz aylarda önce söz ve ardından ise nişan merasimlerini gerçekleştirmiştik. Bugün de uzaktan ve yakından gelen yakınlarımız ve sevdiklerimizle düğünlerini gerçekleştirdik. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bir ömür boyu mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsunlar, tek dileğimiz bu. Allah bu mutluluğumuzu daim eylesin” şeklinde konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kıydığı nikahta genç çifti Denizli’nin siyaset, iş ve spor camiası yalnız bırakmadı. Genç çiftin nikah şahitliğini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı İsmail Karakete, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Akgün, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uz, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden ve Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin yaptı.

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