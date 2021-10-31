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İşgalden Cumhuriyet’e giden yol canlandırıldı

Pamukkale Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılına özel hazırladığı etkinliklerin finali muhteşem oldu. Belediye çalışanlarının oluşturduğu grup tarafından sahnelenen “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı oyun büyük alkış aldı.

DENİZLİ 31.10.2021, 12:59
İşgalden Cumhuriyet’e giden yol canlandırıldı

Pamukkale Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılına özel hazırladığı etkinliklerin finali muhteşem oldu. Belediye çalışanlarının oluşturduğu grup tarafından sahnelenen “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı oyun büyük alkış aldı.

Cumhuriyetimizin ilanının 98. Yılında Pamukkale Belediyesi birbirinden özel etkinlikler düzenledi. Fotoğraf sergisi, vosvos festivali ve tenis turnuvası gibi etkinliklerin finali özel bir gösteriyle oldu. 2020 yılında kurulan ve Pamukkale Belediyesinde çalışan personellerden oluşan tiyatro grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıl dönümünde “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı tiyatro, şiir-müzik ve halk oyunlarını kapsayan gösteriyi sergiledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunun sanat yönetmenliğini Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan yaptı. Cumhuriyet öncesi Denizli’de yaşanan ve milli mücadele ateşinin yakılmasıyla birlikte ortaya konan iradenin sahnelendiği oyunda Cumhuriyet’in ilanına kadar uzanan dönem anlatılıyor. Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu ile birlikte Pamukkale Belediyesi Orkestrası üyeleri de seslendirdiği eserlerle alkış aldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de söylediği şarkıyla gösteriye renk katarken, izleyenler beğenilerini ayakta alkışlayarak gösterdi.

"Gurur duydum"

Gecenin sonunda sahneye çıkarak görev alan herkesi kutlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadıklarını ifade etti. “Bugün bizim için çok özel bir gündü” diyen Başkan Örki, “Cumhuriyetimizin 98. Yılı için hazırladığımız etkinlikler kapsamında bu güzel organizasyonu izledik. Böyle önemli bir konuda ortaya konan eserde A’dan Z’ye Pamukkale Belediyesi çalışanlarının emeğinin bulunması beni gururlandırdı. Biz Cumhuriyet Bayramı ile ilgili duygularımızı tam olarak hissedip bunu vatandaşlarımıza iletmek istedik. Ben personelimle gurur duyuyorum. Çünkü Cumhuriyetin evlatları olmak, ona inanmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde olmak ve onu anlatmak çok ama çok önemli. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülküsü olan muasır medeniyetler seviyesini yakalamak adına halkımıza hizmet ederken, sanatsal yönden bu ülküleri aktarmanın onurunu yaşıyoruz. Bizi bu güzel gecede yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile Cumhuriyetimizin 98. yaşını bir kez daha kutluyorum” dedi.

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