İşçileri taşıyan servis midibüsü 60 metre sürüklendi: 2 ölü, 14 yaralı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde işçilerin içinde bulunduğu servis midibüsünün gizli buzlanma nedeniyle devrilip 60 metre sürüklendiği kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesi Antalya - Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye ait işçileri taşıyan 20 Y 4132 plakalı midibüs, gizli buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen midibüs, içindeki işçilerle beraber yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık ekipleri Fatma Öztürk ve Burak Aslankıran’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 14 kişiyi ise Acıpayam ve kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrası karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.