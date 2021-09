İş yerinde kumar oynayan 24 kişiye 32 bin lira ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 665 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. 2 apart sahibine 19 bin 664 TL, 2 farklı iş yerinde kumar oynayan 24 kişiye 32 bin 064 TL, para karşılığı ilişkiye giren 2 kişiye ise bin 720 TL idari işlem yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 20 ile 26 Eylül 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 665 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye ise toplamada 32 bin 064 TL idari para cezası uygulandı ve 3 şüpheliye ‘Kumar Oynama İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan işlem yapıldı. Para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişiye bin 720 TL ceza uygulanırken, 1 şüpheliye ise ‘Fuhşa Teşvik Etmek’ suçundan işlem yapıldı. Geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 7 ayrı adreste bulunan 77 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 2 apart yetkilisine 19 bin 664 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 970 kişinin GBT’si ve HES kodu kontrol edildi.