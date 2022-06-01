Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” tamamlandı. Gerçekleştirilen sempozyumun oldukça verimli ve başarılı geçtiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, “İyi ki bu çalışmayı yapmışız, iki gün boyunca çok başarılı bir çalışmaya imza attık” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına rehber olacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun kapanış programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık ve davetliler katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, iki gün boyunca süren sempozyumun çok verimli ve başarılı geçtiğini vurgulayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık’a ve tüm emek verenlere teşekkür etti. “İyi ki bu çalışmayı yapmışız, iki gün boyunca çok başarılı bir çalışmaya imza attık” diye konuşan Başkan Osman Zolan, sempozyuma katılan ve emek veren herkese teşekkür dileklerini iletti. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, katılımcılara sempozyumun anısına plaket takdim etti.

İki gün boyunca 60 konu başlığı konuşuldu

İki gün süren sempozyumda toplam 10 oturum yapılırken, akademisyen ve alanında uzman isimlerden oluşan 34 konuşmanın 60 konu başlığında hazırladığı iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgileri katılımcılarla paylaştı. Oturumlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve AKUT bilgilendirme sunumları yaptı. Bunun yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar da anlatılırken, katılımcılar merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.