İş hanında tartıştığı kişiyi ayağından vurup kaçtı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı kişiyi ayağından silahla vuran şüpheli, kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aralarında husumet bulunan A.C. ile tartışan Doğan K., silahla ateş edip kaçtı. Ayağından aldığı isabetle yaralanan A.C.’nin yardım çığlıkları sonrası bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, hafif yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipler alanda çalışma gerçekleştirdi.

Kaçan Doğan K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.