İş dünyasının uzmanları öğrencilerle buluştu

Denizli’de iş dünyasından uzmanlar “Üniversite-Sanayi İş Birliği” ve “Kariyer Planlama Dersi” çerçevesinde Honaz MYO’da öğrenciler ile buluştu.

Honaz Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Üniversite-Sanayi İş birliği ve Kariyer Planlama Dersi çerçevesinde 23 Aralık’ta Honaz Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen bir etkinlik ile iş dünyasından uzmanlar ile öğrencileri ile buluşturdu. Etkinlik çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Honaz Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğrencileri Üniversite-Sanayi İş Birliği Programı ve Kariyer Planlama dersi çerçevesinde Denizli’de faaliyet gösteren önemli firmaların yöneticilerini derslerinde ağırladı. İş dünyasında uzmanlar ile tanışarak sohbet etme fırsatı bulan öğrencilere iş dünyasından konuşmacılar tarafından üretim süreçleri, kalite anlayışı ve sürdürülebilirlik projeleri hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin istihdam edilebileceği lojistik, işletme yönetimi, insan kaynakları faaliyetleri ve bu birimlerde çalışanların sahip olması gereken yetkinlikler üzerine bilgilendirmeler yapılarak, öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Honaz MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkan Yardımcısı ve ders sorumlusu Öğr. Gör. Mustafa Onur Kaçaroğlu, bu organizasyonun öğrencilerin aldıkları derslerin uygulaması olduğunu, zihinlerinde işletme mantığının ve ideal işletme anlayışının oluşmasına katkı sağladığını belirti. İleriki bir tarihte Denizli sanayisinin aday çalışanlardan bekledikleri yetkinlikleri konuşmak amacıyla Bölüm Danışma Kurulu toplantısı yapacaklarını ifade eden Öğr. Gör. Kaçaroğlu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü müfredatını Bölüm Danışma Kurulu ile birlikte değerlendirerek sonuçları rapor haline getireceklerini söyledi.

Etkinlik, iş dünyasından uzmanların yaptıkları konuşmaların ardından katılımcılara Kariyer Planlama dersi sorumlusu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkan Yardımcısı ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Onur Kaçaroğlu tarafından teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.