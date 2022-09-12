İrem Derici hayranlarını coşkulu bir gece yaşattı

Denizli’deki festivalde sevenleriyle bir araya gelen ünlü sanatçı İrem Derici, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünü sanatçı İrem Derici, Çal Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne aldı. Kilometrelerce yol gelen vatandaşlar, konser alanında sıraya girerek Derici’yi bekledi. Yaklaşık 80 bin katılımcıya şarkılarını söyleyerek unutulmaz bir gece yaşatan İrem Derici, muhteşem bir konsere imza attı. Sevenlerinin de zaman zaman eşlik ettiği şarkıları seslendiren Derici, esprili konuşmalarıyla konserdekilerini eğlendirdi. Festivalin son gününde binlere hitap eden Derici, giydiği kıyafetle de dikkatleri üzerine çekti.