İnşaatta çay yapmak isteyen işçi elektrik akımına kapıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde inşatta çalışan 40 yaşındaki Erol Altıngeyik, çay hazırlamak istediği sırada elektrik akımına kapıldığı iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşatta çalışan 40 yaşındaki Erol Altıngeyik, elektrikli semaverde çay hazırlamak istedi. Elektriğe taktığı sırada akıma kapılan Altıngeyik, olduğu yere düştü. İnşaatın 8. Katında çalışan diğer işçiler durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erol Altıngeyik hayatını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme çalışması başlattı. İnşaatta yapılan incelemelerin ardından çalışanların ifadelerine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.