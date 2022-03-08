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İnovatif Fikirler Yarışması protokolü imzalandı

İlki 2015 yılında düzenlenen Genç Buuluşçu Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması’nın beşincisi bu yıl tekrar gerçekleştirilecek. DENİB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecek olan yarışmanın protokolü Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in katıldığı törenle imzalandı.

DENİZLİ 08.03.2022, 09:22
İnovatif Fikirler Yarışması protokolü imzalandı

İlki 2015 yılında düzenlenen Genç Buuluşçu Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması’nın beşincisi bu yıl tekrar gerçekleştirilecek. DENİB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecek olan yarışmanın protokolü Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in katıldığı törenle imzalandı.

Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan “İnovatif Fikirler Yarışması Projesi’’ kapsamında, il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında fikir tabanlı yarışma düzenlenmesi amaçlanıyor. Bu projeyi çok önemsediklerini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’ye teşekkür ederek sözlerine başladı. Bugüne kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 5.000’in üzerinde başvuru aldıklarını belirten Başkan Memişoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliğinde, ilk yarışmamızı 2015 yılında düzenlemiştik. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimi gören öğrenci arkadaşlarımıza inovasyon bilincini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Fikir aşamasında kalmış projeleri hayata geçirmek istiyoruz. İlimizin ve ülkemizin inovasyon yolculuğunda çocuklarımızın ve gençlerimizin fikirlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bu proje sürecinde yaklaşık üç ay boyunca hem evlerde hem de okullarda gündem inovasyon ve ihracat oluyor. Öğrencilerimizle birlikte aileleri, öğretmenlerimiz ve bizler büyük bir heyecan yaşıyoruz. Henüz genç yaşlarda bu arkadaşlarımızın akıllarına ihracat, inovasyon, proje, yenilik, özgünlük gibi kelimeler işlenmiş oluyor. Bu durum elbette bizi çok mutlu ediyor.

Genç buluşçulara özel kategori müjdesi

Bu sene gerçekleştirilecek yarışmayla ilgili bir de müjde veren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, adayların “İhracatı ile Büyüyen Denizli” temalı dijital oyun da geliştirebileceğini söyleyerek, “Dünya artık giderek dijitalleşmeye başladı ve dijital mecralar çok daha önemli bir yer tutuyor. Teknolojinin sunduğu fırsatlar sayesinde dijital dünya hayatlarımızın daha fazla içinde yer alıyor. Biz de bu düşünceyle, başvuru yapacak ortaokul ve lise kategorisindeki öğrenci arkadaşlarımız için özel bir kategori açtık. Adaylarımız yarışmamıza ilimizin ve ülkemizin ihraç ürünlerinin yer aldığı ihracat temalı dijital oyunlarla da katılım sağlayabilecekler. Dijital dünyada da ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli var. Gençlerimiz bu konuya oldukça meraklı” dedi.

"Önemli bir etkinliğin beşincisinin protokolünü imzaladık"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik konuşmasında, “İlimiz ve Türkiye’nin inovasyon yolculuğunda çocukların ve gençlerin özgün fikirlerinden yararlanmak ve iş dünyası olarak onları desteklemek, bu çerçevede oluşacak farkındalık ile girişimciler için, sermaye ve iş fikrinin bir araya geldiği çocuklarımızın fikirlerini geliştirip ürüne dönüştürebilecekleri ortamı hazırlayabilecekleri platformların oluşturularak, geleceğimiz olan çocukların ve gençlerin sorgulayan, araştıran bireyler olarak desteklenmesi ve yetiştirilmesine katkı sağlayan önemli bir etkinliğin beşincisinin protokolünü imzaladık. Böylesine önem arz eden bir yarışmanın neredeyse geleneksel olarak yapılabilmesi ilimiz ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

5. Genç Buluşçular Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması’nın protokolü Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu tarafından imzalandı.

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