İncilipınar Parkı lavantalarla donatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde İncilipınar Parkı’nı lavantalarla donattı. Denizli’nin daha yaşanabilir bir kent olması için çevreci yatırım ve hizmetlere devam ettiklerini söyleyen Başkan Zolan, “Denizli’miz çevre hassasiyeti en üst seviyede olan bir şehirdir” dedi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, İncilipınar Parkı’nda lavanta dikim etkinliği gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir süre sohbet ederek Çevre Haftasını kutlayan Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra İncilipınar Parkı’ndaki dikim alanında lavantaları toprakla buluşturdu. Lavantalara can suyu veren Başkan Zolan ayrıca vatandaşlara fesleğen dağıttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye Çevre Haftası’nı Denizli’de dolu dolu kutladıklarını söyleyerek, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve tüm ekibine teşekkür etti.

"Denizli’miz çevre hassasiyeti en üst seviyede olan bir şehirdir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli’nin çevre hassasiyetinin üst düzeyde olduğunu, bu anlayışla yatırım ve çalışmalara imza attıklarını söyledi. Türkiye Çevre Haftası’nda gerçekleştirdikleri etkinliklerle çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, “Denizli’miz birçok konuda olduğu gibi çevre konusunda da en temiz, en sağlıklı şehir seçilen bir yer. Bu güzellikleri artırarak devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımıza suyun, ağacın, havanın, temizliğin, sağlığın önemini, geleceğe daha güçlü yürüyebilmek için bunların olmazsa olmaz olduğunu anlatıyoruz. Gelecek nesillere bugünden daha güzel bir şehir ve dünya bırakmak için yatırım ve çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızla birlikte parkımızda lavanta dikimi gerçekleştirdik. Lavanta sağlık ve şifayı simgeliyor” dedi.