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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5’i büyük, 14’ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapıl
İmece usulü kar temizliği
Denizli’de yoğun kar yağışının ardından okul ve bazı evlerin çatılarında, imece usulü kar temizliği yapıldı.
DENİZLİ 04.02.2022, 10:30
Denizli’de yoğun kar yağışının ardından okul ve bazı evlerin çatılarında, imece usulü kar temizliği yapıldı.
Kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden Çameli’de vatandaşlar zorlu yaşama ayak uydurmaya çalışıyor. Geçen hafta yoğun görülen yağışla biriken karlar henüz erimeden gece saatlerinde üzerine yeni bir yağış daha oldu. Kar tabakasının kalınlığı da çatıların taşıyamayacağı seviyeye ulaştı. Olumsuz şartlardan sonra ilçede köy konakları, cami ve okul binasının çatısında kar temizliği için seferberlik ilan etti. Mahalle sakinlerinin eski bir gelenek olan imece usulü çalışmasıyla, muhtemel bir göçmenin önüne geçmek için çatılarında biriken kalın kar tabakasını temizledi.