İlk ve son mezunlar geleneksel pilav gününde buluştu

Denizli İmam Hatip Lisesi’nden 50 yıl önce mezun olan öğrenciler ve yeni mezunlar ile emekli olan öğretmenler, bu yıl sekizinci kez düzenlenen geleneksel pilav gününde bir araya geldi.

Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (DENİMDER) tarafından İmam Hatip Liselerinin açılışının 50. yılı ve öğretmen günü nedeniyle 8. geleneksel pilav günü düzenlendi. Gültepe İmam Hatip Lisesi Salonu’nda düzenlenen pilav gününe İmam Hatip Lisesinin 50 yıl önceki ilk mezunları ve son mezunları bir araya geldi. Etkinlikte İmam Hatip Liselerinde yıllarca görev yaparak emekliye ayrılan öğretmenlerde mezunları yalnız bırakmadı. Pilav gününde Öğretmenler Günü nedeniyle İmam Hatip Liselerinde görev yapan öğretmenler arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Servergazi İmam Hatip Ortaokulu takımına kupası verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Ak Parti önceki milletvekilleri Mithat Ekici ve Salih Erdoğan da geleneksel pilav günü etkinliğinde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (DENİMDER) Başkanı Fatih Işık, Öğretmenler günü nedeniyle ilk ve son mezunları buluşturmak istediklerini söyledi. Geleneksel pilav gününü katılımın yüksek olduğunu belirten Başkan Işık, “Dernek olarak geleneksel pilav günümüzde ilk ve son mezunlarımızı buluşturmak istedik. Emekli öğretmenlerimizde bizleri yalnız bırakmadı. Derneğimiz tarafından öğretmenler günü nedeniyle futbol turnuvası düzenlemiştik. İmam Hatip Liseleri ve ortaokullarında görev yapan öğretmenlerimiz tarafından 7 takım oluşturuldu. Bu takımlarımız bir ay boyunca kendi aralarında çok çekişmeli futbol maçları yaptılar. Turnuvamızın sonunda rakiplerinin yenen Servergazi İmam Hatip Ortaokulu takımı şampiyon oldu. Şampiyon takımızın kupasını da bu etkinliğimizde verdik. Turnuvamızın ikincisi ise Hacı Yılmaz Emine Urhan İmam Hatip Okulu oldu. Gelecek yıllarda da pilav günü etkinliğimizi devam ettireceğiz. Okullarımızdan mezun olanların birbiriyle olan dostluk bağlarının hiçbir zaman kaybolmasını arzu etmiyoruz. Çalışan öğretmenlerimizi ve emekli öğretmenlerimizi her etkinliğimize davet ediyoruz. Şuan okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin çoğu da zaten emekli öğretmenlerimizin öğrencileriydi” dedi.