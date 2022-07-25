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İlk kampı tamamlanan Denizlispor, 2 gün tatil yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 10 günlük Burdur kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. 2 gün izin yapacak olan takım, 28 Temmuz Perşembe günü Denizli’de toplanacak.

DENİZLİ 25.07.2022, 10:09
İlk kampı tamamlanan Denizlispor, 2 gün tatil yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 10 günlük Burdur kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. 2 gün izin yapacak olan takım, 28 Temmuz Perşembe günü Denizli’de toplanacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdüren A. Denizlispor, 10 günlük ilk kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Kampta Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren yeşil siyahlı ekip, çalışmalarını sabah yapılan kondisyon çalışmasıyla bitirmiş oldu.

Burdu kampında güç depolayan A. Denizlispor, altyapıdaki takviyelerle hazırlık maçlarında adaptasyonu üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. 2 gün izin yapacak olan takım, 28 Temmuz Perşembe günü Denizli’de yeniden toplanacak.

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