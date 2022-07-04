İlekleme incirde lezzeti ve kaliteyi yükseltiyor

Türkiye’nin gıda sektöründe başlıca ihracat kalemlerinden olan incir yetiştiriciliğinde, Buldanlı üreticilerin kalite ve verimi artırmak için ilekleme çalışmaları devam ediyor.

Denizli’nin Buldan ilçesince başlıca gelir kaynakları arasında yer alan incirde, yeni sezon heyecanı başladı. İncir üreticilerinin rekolte ve kaliteyi attırmak için gerçekleştirdiği ilekleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler erkek incir ağaçlarından topladıkları ilekleri, özel torba veya askı gereçleriyle dişi incir ağaçlarına asıyor. İleklerin her birinde oluşan binlerce sinek, yerlerinden çıkıp asıldığı ağaçlarda bulunan dişi incirlerin döllenmesini sağlıyor. İlekleme işlemi denen bu yöntemle incirin olgunlaşması, veriminin artması ve de tadının da kat kat artması sağlanıyor. Genellikle Haziran ayının ilk haftasında başlayan ilekleme işlemleri, arazilerin rakımına göre ay sonuna kadar devam ediyor. Bu yıl yaşanan aşırı soğukların ağaçların geç uyanmasına neden olmasından dolayı ilekleme işlemlerinin geciktiği ifade ediliyor.

“İlek asılması bizim atalarımızdan gelen bir geleneğimizdir”

Buldan’da aynı zamanda incir üretimi de yapan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, incir ağaçlarına asılan İlekle verimin arttığını ve kalitenin yüksek olduğunu ifade etti. Bez torbada bir gün bekleyen erkek incirlerin içinde sinek oluşmaya başladığını ifade eden Al, “Beşer adet erkek inciri iplere dizerek incir ağaçlarına asıyoruz. Daha sonra ileklerden oluşan sinekler yerlerinden çıkarak asıldığı ağaçlarda bulunan incirlerin döllenmesini sağlıyor. Böylelikle incirlerin tadı ve aroması daha da arttığı gibi meyvenin dalından düşmesi önleniyor. İlek asılması bizim atalarımızdan gelen bir geleneğimizdir. Büyüklerimiz boşuna incir ağaçlarına ilek asmamışlar. Bizler de öğrendiğimiz bu metodu incir ağaçlarımıza uyguluyoruz. Ağacın büyüklüğüne göre iki veya dört dizi ilek asarak incilerimizin olgunlaşmasını bekliyoruz” dedi.