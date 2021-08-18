İlçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ekici, “Okullarımız hijyen ve sağlık açısından tüm önlemlerini almış bir şekilde öğretmen ve öğrencilerini bekliyor” dedi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının hazırlık çalışması toplantısı geçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Şener Bayram, Mustafa Özevcimen, Hüseyin Başgün ve Ragıp Çelik, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Şaban Altınsuyu, 19 İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici toplantıda yaptığı konuşmasında “06 Eylül 2021’de eğitim öğretime başlamış olacağız. Okullarımız hijyen ve sağlık açısından tüm önlemlerini almış bir şekilde öğretmen ve öğrencilerini bekliyor. Bakanlığımız tarafından salgınla mücadele kapsamında okullarımıza okul girişlerinde bir temiz maske kutusu, atık maske kutusu ve dezenfektan standardı getirildi. Geçtiğimiz yıl başlatılan TSE standartlarında “Okulum Temiz” belgelendirmeleri çalışmalarımız devam ediyor. Okullarımız geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tekrar Okulum Temiz denetimlerinden geçti. İlimizdeki tüm okullarımız belgelerini aldılar. Bu belgeler okullarımızın hijyen ve sağlık konusunda güvenirliliğinin en önemli kanıtıdır. Velilerimiz kıymetli öğrencilerimizi gönül rahatlığı ile eğitim yuvalarına gönderebilirler. Eğitim yöneticileri olarak önceliğimiz çocuklarımızın sağlığıdır” dedi.

Denizli, Türkiye ortalamasının üzerinde başarıya imza attı

Elde edilen başarılarının ekip işi olduğuna değinen Müdür Ekici, “Bakanlığımızca 2020 yılında hayata geçirilen “Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesi son yıllarda mesleki eğitimde kalitenin artırılmasında en önemli adımlardan birisini oluşturdu. İlimizde proje kapsamında 14 mesleki eğitim okulumuz yer aldı. Bu süreçte okullarımızda inanılmaz değişimlere şahit olduk. Değişim ve gelişimler hızla devam ediyor. Tüm bunlar planlama ve ekip çalışması ile oluyor. Başarı için bir emek, bir ilim ve bir irfan olması gerekiyor. Sahada olan güzel çalışmalarımızı genele yayarak adeta bir çarpan etkisi oluşturun. Yöneticisi, öğretmeni ve personeli ile nitelikli ve dinamik bir kadroya sahibiz. Tüm bunlar en güçlü yanımızı oluşturuyor. Sahada bu gücümüzü kullanacağız. 2021 LGS’de ilimiz Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarıya imza attı. İlimizin elde ettiği başarılar tesadüf değildir. Geçmiş yıllardan gelen başarılarımız istikrarlı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.