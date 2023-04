İlahiyatçı yazar Doç. Dr. Pişgin, Denizlililerle buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayının dolu dolu yaşanması için hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan programları devam ediyor. Bu çerçevede sevilen ilahiyatçı yazar Doç. Dr. Pişgin, Denizlililerle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan, sevilen ilahiyatçı yazar Doç. Dr. Yasin Pişgin’i ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burdur Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Pişgin, Denizli’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pişgin, içindekileri hulusi bir kalple paylaşmak, bir konferans vermek üzere değil muhabbet yapmak üzere huzura çıktığını söyledi. Türkiye’de büyük bir deprem yaşandığını belirten Doç. Dr. Pişgin, “Enkazın altında sadece bu milletin evlatları değil aynı zamanda bizim kalbimiz gönlümüz de kaldı. Devletimizin milletimizin başı sağ olsun. Ben de İskenderunluyum ben de yakınlarımı kaybettim” dedi.

Her doğanın ölmeye, her gelenin gitmeye, her gencin yaşlanmaya, her tazenin bayatlamaya, solmaya mecbur ve mahkum olduğunu ifade eden Pişgin, “Yaşam elimizdeki en kıymetli nimettir” dedi.

İzleyicilerin beğeniyle izlediği söyleşinin sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Doç. Dr. Pişgin’e günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir kaide verdi.