İlahiler sesleri şehitler için yükseldi

Denizli’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatan uğruna şehadete erişen tüm şehitler için mevlidi şerif okundu.

Denizli Delikliçınar Yeni Cami’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatan uğruna şehit olan aziz şehitlerin ruhuna ithaf edilmek üzere Denizli İl Müftülüğü tarafından akşam namazının ardından mevlidi şerif okundu. Programda Kur’anı Kerim tivaleti ile başlayarak, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Programın ardından eller semaya açılarak, vatan ve millet uğruna Çanakkale’den bugüne kadar vatan toplarını armağan eden tüm şehitler için dualar okundu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolaysıyla Delikliçınar Yeni Cami girişine Türk bayrağı asıldı.