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İlacını düzgün kullanan veremden tamamen kurtuluyor

75. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle açıklama yapan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. H. Betül Abdüloğlu, verem (tüberküloz) hastalığı hakkında bilgi vererek bulaşma yolları ve tedavisine dikkat çekti.

DENİZLİ 05.01.2022, 12:17
İlacını düzgün kullanan veremden tamamen kurtuluyor

75. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle açıklama yapan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. H. Betül Abdüloğlu, verem (tüberküloz) hastalığı hakkında bilgi vererek bulaşma yolları ve tedavisine dikkat çekti.

1947 yılından bu yana her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan haftanın ‘Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası’ olarak belirlendiğini ifade eden Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. H. Betül Abdüloğlu, solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan veremin, sadece bireyi değil, toplumu ilgilendiren bir hastalık olduğunu söyledi. Abdüloğlu; “Verem hastalığının etkeni Mycobacterium tuberculosis adlı bakteridir. Çoğunlukla akciğerlerde hastalık oluşturmalarına rağmen lenf bezleri, kemikler, eklemler, beyin, böbrekler, sindirim sistemi, omurga gibi organ ve sistemleri de etkileyebilmektedir. Verem, Covid-19 hastalığı gibi solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Akciğer tüberkülozlu kişiler hastalığı, sağlam kişilere bulaştırarak toplum içinde yayılmasına neden olmaktadır. Verem hastalığının bulaşmasında balgam en önemli kaynaktır. Öksürme, aksırma ve konuşma havada tüberküloz basilleri içeren çok küçük damlacıkların oluşmasına yol açar. Bu damlacıklar sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınarak hastalığa yol açabilir. Özellikle dengeli beslenmeyen, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanan kişilerde, şeker hastalığı, kronik böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlarda vücut direnci düşük olduğu için verem hastalığına yakalanma riski artmaktadır. Verem hastalığı, etkeni, aşısı ve ilaçlarının uzun yıllar önce bulunmasına etkili bir şekilde tedavi edilebiliyor olmasına karşın özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını korumaktadır. Tüm dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri tüberküloz basili ile enfektedir. Enfekte kişilerin yüzde 5-10’u yaşamlarının bir döneminde hasta olmaktadır. Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ilk 20 hastalık içinde yer almaktadır. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon kişi tüberküloza yakalanmakta, 1.4 milyon kişi de bu hastalıktan ölmektedir. Türkiye genelinde 2020 yılı verem hastalığı insidansı yüzbinde 10.6’dır. Denizli’de ise 2020 yılı insidansı yüz binde 6.5’dir” diye konuştu.

Hasta İlaçlarını Düzenli Olarak Kullanırsa Tamamen İyileşir

2-3 haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, kanlı balgam çıkarma ve kilo kaybının, verem hastalığının en sık görülen belirtileri olduğunu dile getiren Abdüloğlu, korona virüsün belirtilerinin ise öncelikle: ateş, nefes darlığı, göğüste hissedilen ağrı veya basınç, iştah kaybı, kuru öksürük, yorgunluk, tat ve koku kaybı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısı, ishal, mide bulantısı yada kusma olarak sayılabileceğini belirtti. Şikayetleri, diğer grip enfeksiyonlarından ayırabilmek için mutlaka test yaptırılması gerektiğini ifade eden Abdüloğlu, şöyle konuştu:

“Verem hastalığı belirtileri gösteren kişilerin en yakın zamanda bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Verem hastalığı olan bir kişinin aile üyeleri ve iş arkadaşları da hastalığın bulaşması açısından en büyük riski taşımakta olup bu kişiler de ücretsiz dispanserde kontrolden geçirilmekte ve gerekli olanlar korumaya alınmaktadır. Verem, günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavisi DGT (Doğrudan Gözetimli Tedavi) ile en az 6 aydır. DGT, tüberküloz hastasının tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu sağlık personeli gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi esasına dayanan bir tedavi şeklidir. Böylece hastaların planlanan tedavi süresince ilaçlarını içtiğinden emin olabiliriz. Hasta ilaçlarını düzenli olarak kullanırsa tamamen iyileşir, aksi halde ilaçlara direnç gelişir. Tedavi güçleşir, uzar ve öldürücü olabilir. Tedavi edilmeyen her tüberküloz hastası yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırır. Verem hastalığından korunmak için verem aşısı ( BCG ) tüm bebeklere 2 aylıkken mutlaka yapılmalıdır. Bu aşı, hem Verem Savaşı Dispanserinde hem de Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Verem savaşı dispanserlerinde tanı işlemleri, tedavi, ilaçlar ve takip ücretsizdir. Denizli’de 2021 yılında Verem Savaş Dispanserimizde 62 yeni tüberküloz hastası saptanmış olup devam eden 30 tedavideki hastalarla birlikte toplam 92 hastanın takibi yapılmıştır”

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