İl Milli Eğitim Müdürü Ekici öğrencilerle buluştu

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yeni eğitim öğretim yıllında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde faaliyet gösteren okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerle biraya gelmeye devam ediyor. En son ziyaretini Erbakır Fen Lisesi’nde gerçekleştiren İl Milli Eğim Müdürü Ekici, son olarak okul bünyesinde yapılan kütüphaneyi gezdi. Müdür Ekici, kütüphane hakkında okul müdürü ve yöneticilerden bilgiler aldı. Erbakır Fen Lisesine yakışır bir kütüphane olduğunu belirten Müdür Ekici, emeği geçen herkese ve yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

“Tüm bunlar bir ekip işidir”

Okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Süleyman Ekici, “Yeni bir eğitim-öğretim yılının ilk günlerini bırakarak dördüncü haftasına geldik. Tüm bunlar bir ekip işidir. Yöneticileri ve öğretmenleri ile yıllardan bugüne gelen bir birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın getirdiği başarılar olduğuna inanıyorum. Eğitim aldığınız okul ilimizin akademik olarak en başarılı okulu. Sizlerin bu sıralarda olmanız yıllardır eğitim hayatınızda verdiğiniz emek ve çabanızın bir sonucu. Ben inanıyorum ki bir üst öğrenim olan üniversite eğitiminde de ülkemizin en iyi üniversitelerinde eğitim hayatınıza devam edeceksiniz. Çift kanatlılık tabirinde olduğu gibi, bir kanadınızda akademik çalışmalar yaparken diğer kanadınızda milli manevi değerlerinizi güçlendiriniz. Hedeflerinize ulaşmanız yolunda hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.