Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen "İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri" konulu toplantı düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda üretim üzerindeki etkileri, neler yapılması gerektiği ve alınması gereken önlemler hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumların ardından katılımcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı. Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Yılmaz Erkaya; Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisinde temel amaç; Kamuoyunun bilinç düzeyini artırarak tüm paydaşların sürece dahil edilmesiyle arz ve talep yönetimini de dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük gerekli bütün tedbirlerin alınması; kriz dönemlerinde ise, etkin bir mücadele programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde kalmasını sağlamaktır. Bu toplantı ile sektörün sorunlarını tartışıp çözüm önerileri geliştirmeye çalışacağız” dedi.