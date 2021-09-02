İkiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşama 4 gün tutunabildi

Denizli’de yol kenarındaki ağaçları biçtikten sonra ikiye bölünüp kanala düşen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Ferdi Yüreci (24), idaresindeki 20 AAY 020 plakalı Mercedes marka otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre aşırı süratli olan otomobil önce yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı yola savrulurken diğer kısmı ise yaklaşık 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü. Ardından itfaiye yardımıyla kanaldan çıkarılan Yüreci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Kaza sonrası tanınmaz ve kullanılmaz hale gelen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan 24 yaşındaki sürücü Ferdi Yüreci, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.