İkinci döneminin ilk günlerinde okullar ziyaret ediliyor

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk ders günlerinde okulları ziyaret etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Merkezefendi Yeşilköy İşitme Engelliler İlk-Ortaokulu, İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Denizli Başak Özel Eğitim Meslek Okulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

"Öğretmenlerimiz bizler için çok değerli"

Özel eğitim alanında Denizli’de çok güzel bir tabloya sahibiz diyen Müdür Ekici, “Erken çocukluk döneminden itibaren çocuklarımızın tanılama ve yönlendirilmelerinin doğru yapıldığı bir il Denizli İşitme Engelliler Meslek Lisesi, çevre illerden de yoğun talep alan bir okulumuz. Bu talep, burada işlerin iyi yapıldığının en önemli göstergesidir. Eğitim için yaptığımız çalışmaları sahada öğrencilerimiz ve velilerimizle buluşturan öğretmenlerimiz bizler için çok değerli. Öğrencilerimizi hayata hazırlamak ve burada edindikleri kazanımlarla geçimlerini sağlayabilmeleri en büyük amacımız” dedi.

İl Müdürü Ekici; Merkezefendi İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi ile Merkezefendi Yeşilköy İşitme Engelliler İlk-Ortaokulu ziyaretlerinde özel öğrencilerin atölye çalışmalarını izledi. Veliler ve öğretmenlerle de sohbet etti. Öğrencilerle de sohbet eden Ekici, çocuklarla birlikte etkinlikler yaptı.