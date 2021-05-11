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İki noktaya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’nin Çardak ilçesinde meydana gelen orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanın küle döndüğü yangında, jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

DENİZLİ 11.05.2021, 19:34
İki noktaya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’nin Çardak ilçesinde meydana gelen orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanın küle döndüğü yangında, jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çardak ilçesi Beyler mahallesi Uzun alan mevkiinde meydana gelen orman yangını ekiplerin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede Denizli, Burdur, Afyonkarahisar ve Isparta Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 25 arazöz, 80 orman işçisi, 3 dozer, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 8 itfaiye aracı ile 15 personel görev aldı. Helikopterlerle ormanlık alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yangının söndürülmesi için ekipler hızla çalışmaları devam ederken, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da, yangının devam ettiği sahaya girerek çalışmamaları bizzat sahadan yönetti. Başkan Yılmaz, vatandaşlarla birlikte çalışmalara katılarak yangını söndürmek için canla başla mücadele etti.
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