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İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor
Denizli’nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
DENİZLİ 11.05.2021, 18:35
Denizli’nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Yangın, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yangın Uzunalan mevkisinden başladığı ve henüz yangının neden çıktığı belirlenemediği belirtildi. Dumanlar kısa süre içerisinde yükselirken rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek, yayıldı. Yangına havadan 4 helikopter müdahale ederken, 30 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Yangının söndürülmesi için ekipler hızla çalışmaları devam ederken, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz’da yangın alanında vatandaşlarla çalışmalara katılarak yardımcı olmaya çalışıyor.