İhtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye 3 milyon 840 bin TL öğrenim yardımı

Merkezefendi Belediyesi, oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda 100 TL’lik desteği 120 TL’ye çıkartarak, 4 bin öğrenciye 2021-2022 eğitim öğretim yılında toplam 3 Milyon 840 bin TL öğrenim yardımı yapacak.

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime ve öğrencilere destekleri devam ediyor. Merkezefendi Belediye Meclisi Temmuz Ayı 2.Oturumu’nda oy birliği ile alınan karar ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen 100 TL’lik öğrenim yardımı 120 TL’ye yükseltildi. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisindeki ihtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye 2021-2022 eğitim öğretim yılında toplam 3 Milyon 840 bin TL öğrenim yardımı yapılacak. Öğrencilere, Ekim ile Mayıs dönemi olmak üzere 8 ay boyunca aylık 120 TL öğrenim yardımı verilecek. Destekten, ortaöğretim ve lise dengi devlet okullarında okuyan 5. ile 12.sınıflar arasında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek. Eylül ayından itibaren kayıtlar oluşturulacak.

“Bir nebze de olsa yüklerini hafifletmek istiyoruz”

Sağlanan desteklerin başarı olarak geri döndüğünü belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi’de eğitim seviyesinin yüksek olduğunu söyledi. Başkan Doğan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize öğrenim yardımı yapacağız. 4 bin öğrencimize bu imkanı sağlayacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilerimize her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin bir nebze de olsa yükünü hafifletmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza inanıyor, bu desteklerin başarı olarak geri döndüğünü görüyoruz. Eğitim alanındaki hizmetlerimize ve etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.