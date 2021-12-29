İHA’nın haberi Ömer’in sesi oldu

Denizli’de 11 yıldır yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren ve tek isteği ziyaret edilmek olan Ömer Aktaş’ın sesini milyonlara duyuran İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yaptığı haber sonrası, ailenin yılladır beklediği ziyaretçilerin sayısı arttı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ömer Aktaş’a ulaşan muhabirleri, rahatsızlığı nedeniyle hiç dış dünya ile irtibat kuramayan çocuğun sesini milyonlara duyurdu. "Cennet kuşu" olarak gördükleri oğullarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan Saffet - Özlem Aktaş çifti, oğulların çok mutlu olduğu için İHA aracılığıyla ziyaretçileri evlerine davet etti. Doğuştan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 11 yıldır göbekten şırıngayla beslenen Aktaş, tek istediğinin ’ziyaret edilmek’ olduğunu öğrenenler duygusal anlar yaşadı. Ömer’in masum istediğinin yankı uyandırmasını ardından, haberini okuyan STK temsilcileri ve vatandaşlar, aileye destek mesajı yayınlarken, ziyaretçilerin de sayısı artmaya başladı.

“Ömer bizi gördüğüne çok sevindi”

Ömer’in çağrısına ilk karşılık verenlerden birisi Denizli Genç Kızılay üyeleri oldu. Ekip olarak Ömer’i ziyaret eden genç gönüllüler, birkaç saat hasta çocukla hoş bir vakit geçirdi.

Ziyarette duygusal ve keyifli anlar yaşadığına işaret eden Genç Kızılay Sekretarya Başkanı Emre Ulukuş, “Bugün Ömer’i ziyaret ettik. Günümüz tam anlamıyla harika geçti. Ailenin misafirperverliği, sıcak kanlılığı, güler yüzlülüğü ve hoş sohbetleri bizi çok mutlu etti. Ömer bizi gördüğüne çok sevindi. Tabi ki bizde öyle. Aile herhangi bir ihtiyaçları olduğunu söylemiyor. Bizlerden tek istedikleri ziyaret. Ömer’in hastalığı dolayısıyla sosyal hayatları pek fazla yok. Sürekli olarak ilgilenmek durumundalar. Elimizden geldiğince Ömer’i yalnız bırakmayalım. Sevgi varsa engel yoktur” dedi.

“Haber sayesinde çok fazla ziyaretçimiz geliyor”

Dünyaya engelli olarak gelen Ömer’in babası Saffet Aktaş ise, ziyaretlerin oğlunu oldukça mutlu ettiğini ifade ederek; “Yıllardır Ömer’im ziyaret edilmeyi bekliyordu. Son günlerde yapılan haber sayesinde çok fazla ziyaretçimiz geliyor. Hatta hiç eksilmiyor diyebilirim. Ömer ve biz çok mutlu olduk. Bizi ziyaret eden ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.