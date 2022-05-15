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Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay’ın ailesine mektup

Iğdırlı öğrenciler Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından teröristlerce açılan ateşle 13 Mayıs 2021 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’ın ailesine mektup yazdı.

DENİZLİ 15.05.2022, 15:00
Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay’ın ailesine mektup

Iğdırlı öğrenciler Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından teröristlerce açılan ateşle 13 Mayıs 2021 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’ın ailesine mektup yazdı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından teröristlerce açılan ateşle 13 Mayıs 2021 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay için Iğdır’da anma programı düzenlendi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ilk olarak Halfeli beldesinde şehidin adına açılan ‘Şehit Polis Veli Kabalay Anaokulu’na ziyaret gerçekleştirildi. Daha sonra Cuma namazı öncesi Hacı Hacer Camii ile Ümmü Kura Camisinde Şehit Polis Veli Kabalay için mevlit okutuldu. Şehidin özel hareket arkadaşları Cuma namazı çıkışı vatandaşlara lokum ve çikolata ikram etti.

Bir program ise Şehit Polis Veli Kabalay’ın asıl görev yaptığı Iğdır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlendi. Burada düzenlenen programda şehit Kabalay için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra öğrencilerin şehidin kızı Asel için yazdığı mektup okundu. Şehit Polis Veli Kabalay için düzenlenen slayt gösterisi izletildi. Burada bir açıklama yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, bu vatan ve milletin kolay kurtarılmadığını söyleyerek, “Vatan toprağı adına millet adına bu ülkenin birliği adına şehit düşen bütün evlatlarımıza terörle mücadele yurt içinde yurt dışında bu ülkenin birlik ve beraberliği adına çalışan bütün güvenlik güçlerimizi bütün şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetleri olan şehit aileleri, bizlere emanet olan gazilerimize ve ailelerine dünde bir borç bildiğimiz gibi bugünde borç bildiğimiz için bugün buradayız. Bizler biliyoruz ki bu vatan bu millet çok kolay kurtarılmadı, kolay devam etmiyor kolay bir süreç değil” dedi.

Program sonunda Iğdırlı öğrencilerin yazdığı mektuplar ve Türk Bayrağı şehit Veli Kabalay’ın Denizli’deki ailesine ulaştırılmak üzere Vali Sarıibrahim’e teslim edildi. Daha sonra kurban kesilerek program sona erdi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, şehidin arkadaşları, askeri personel ile öğrenciler katıldı.

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