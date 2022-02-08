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İdrar kaçırmak utanılacak bir şey değil

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları, kadınlarda idrar kaçırmanın utanılacak bir durum olmadığını ve bu hastalık varsa ihmal etmeden hemen uzmana başvurulması konusunda uyarıda bulundu.

DENİZLİ 08.02.2022, 13:18
İdrar kaçırmak utanılacak bir şey değil

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları, kadınlarda idrar kaçırmanın utanılacak bir durum olmadığını ve bu hastalık varsa ihmal etmeden hemen uzmana başvurulması konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye’de kadın nüfusunun neredeyse yarısının yaşadığı idrar kaçırma problemi hastalar için çekilmez bir hal alıyor. İdrar kaçırmanın sıkıntılarını çok farklı yaşayan hastaların gerek sosyal gerek iş hayatları ciddi bir şekilde etkileniyor. Hatta idrar kaçırma problemi yüzünden birçok kişinin cinsel hayatı bile bitebiliyor. Bazı kadınlar da görülen idrar kaçırma hastalığı ile ilgili Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları Doç. Dr. Aysun Karabulut, Op. Dr. Ramazan İ. Kayhan, Op. Dr. Nuray A. Nalbant, Op. Dr. Emre Gürçkaya ve Op. Dr. Hayrettin Güler, hastalığın tedavi edilebileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Uzmanlar, idrar kaçırma sorunu ile ilgili yeterli farkındalık olmadığı için özellikle kadınların bu hastalıktan dolayı utanıp tedavi olmayı geciktirdiğini belirterek bu konuyu da vurguladı.

“İdrar kaçırma günlük yaşamı sıkıntıya sokacak derecede şiddetli olabilir”

İdrar kaçırmanın daha çok kadınlarda görüldüğüne vurgu yapan Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanları, her kadının hayatının belli döneminde bu sorunla karşı karşıya kalabileceğini belirterek “İdrar kaçırma, egzersiz, seyahat, sosyal ilişkiler gibi birçok aktiviteyi kısıtladığı gibi günlük yaşamı sıkıntıya sokacak kadar da şiddetli olabilmektedir. İdrar kaçırmanın altında birçok faktör yatar. Yandaş hastalıklar bile bu durumu tetikleyebilir. Genellikle çok doğum yapan kadınlarda pelvis bölgede gevşeklik oluşacağından dolayı daha çok idrar kaçırma yaşanır. Bunun sebebi de çok doğurmaktan kaynaklı vücudun anatomik yapısının bozulması, deforme olmasıdır. Ama idrar kaçırma sorunu, bir doğum yapan kadında görülmeyeceği anlamına gelmez bu tamamıyla kadının vücut yapısıyla da ilgili olabilmektedir” dedi.

“Hastalığınızı kendi içinizde yaşamayın, mutlak uzmana başvurun”

Stres İnkontinans (Strese bağlı idrar kaçırma tipi) denilen öksürük, aniden ayağa kalkma, ağır bir şey kaldırma, merdiven çıkma, hapşırma, gülme ya da bir torbayı yerden kaldırma durumlarında yaşanan idrar kaçırma sorununun çözümünün olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Hayrettin Güler; “Toplumumuzda bu şikâyete sahip olanlar, öncelikle bunun tıbbi müdahale gerektiren bir durum olduğunun farkında değil. İdrar kaçırmak utanılacak bir durum zaten değildir. Hastaların bu şikâyetin etkilerini çok derinden yaşamalarına gerek yoktur. Çünkü tıpta bunun zaten bir çözümü vardır. Toplumumuzda idrar kaçırma konusunda yeterince bilinçlenme olmadığı için kişiler hastalığı kabullenip onun nneden olduğu olumsuzluklarla baş etmeye çalışıyorlar. Kesinlikle çaresiz değilsiniz. Gündelik yaşantınıza, sosyal ve psikolojik hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Çünkü artık teknolojinin gelişimi ile birlikte hastalarda bilinçlenme düzeyi bir nebze daha artmaya başladı. Hastalıklarımızı tanımak anlamında özellikle kadınlar, hastalığınızdan çekinmeyin utanmayın erken tanı ve tedaviden kaçınmayın. Mutlaka uzman doktorlardan destek alarak idrar kaçırma sorununuza çözüm bulun” diyerek hastalara tavsiye de bulundu.

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