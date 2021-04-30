İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli’nin virüsle mücadelesi hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi İl Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirme toplantısına katılmak üzere Denizli’ye geldi. Toplantıda Göç İdaresi İl Müdürlüğünün çalışmaları ve korona virüsle etkin mücadele hakkında Bakan Yardımcısı Çataklı bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi İl Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirme toplantısına katılmak üzere Denizli’ye geldi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’yı makamında ağırladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Ali Fuat Atik’in başkanlığında yapılan toplantıya, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İç Güvenlik Strateji Daire Başkanı Can Ozan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık ve Göç İdaresi İl Müdürü Burak Dağgez katıldı. Toplantıda, Vali Ali Fuat Atik, Göç İdaresi İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ve korona virüsle etkin mücadele hakkında Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya bilgi verdi. Göç İdaresi İl Müdürü Burak Dağgez, Göç İdaresi İl Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalara ilişkin detaylı sunum gerçekleştirdi.