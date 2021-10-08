banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı çıkarılan sürücü hastane yolunda hayatını kaybetti

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole düştü. Araçtan sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastane yolunda hayatını kaybetti.

DENİZLİ 08.10.2021, 19:57
Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı çıkarılan sürücü hastane yolunda hayatını kaybetti

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole düştü. Araçtan sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastane yolunda hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Musa Şahin (47), idaresindeki 07 AJV 306 plakalı otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atarak şarampole düşen araçta sürücü Şahin, sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve ağır yaralanan Şahin’e ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri ambulans ile hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Ağır yaralı Şahin, hastane yolunda hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Şahin’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1