Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de hurdalıkta çıkan yangından yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Panik oluşturan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Hurdalıktan yükselen dumanları gören vatandaşlar, olay yerine koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, daha sonra iş makinesi yardımıyla kaldırılan hurdaların iç kısmında uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

“Yangından dolayı çok zarar var”

Dükkan sahibi Ecevit Yılmaz’ın oğlu Deniz Yılmaz, “Dükkanımızın yanında yangın çıktı ve eve sıçramış oradan yangın büyümüş. İçeride kumaş falan vardı. Yangının tesisattan çıktığı söyleniyor. Yangından dolayı çok zarar var” dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.