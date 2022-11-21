Horozkent’in kızları puan ile dönüyor

Türkiye Kadınlar 1. Ligi 5. haftasında deplasmanda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile karşılaşan Denizli temsilcisi Horozkentspor, sahadan 2-2’lik sonuçla ayrılarak puanını 8’e çıkardı.

Kocaeli Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen yeşil siyahlılar, ilk yarıyı 2-0 yenik kapadı. Mücadeleyi bırakmayan Horozkentspor ikinci yarıda Elif’in attığı gol ile farkı bire indirdi. Ceylin’in uzatma dakikalarında attığı gol ile 2-2 berabere tamamladı. Bu sonuçla oynadığı dört karşılaşmada iki beraberlik iki galibiyet alan Horozkentspor puanını 8’e çıkardı ve yenilmezlik unvanını devam ettirdi.

Yeşil siyahlılar 6. haftada Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Karşılaşma 27 Kasım 2022 tarihinde saat 12.00’de oynanacak.