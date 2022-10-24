Horozkent’in kızları ilk haftada farklı kazandı

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi ilk haftasında kendi evinde Giresun Sanayispor’la karşılaşan ve rakibini 5-1 mağlup ederek lige 3 puan giriş yapan Horozkentspor’da yüzler gülüyor.

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi ilk haftasında Şirinköy Sahası’nda Giresun Sanayispor’u 5-1 ile geçen Horozkentspor’un gollerini; Huriye, Özge, Havane, Elife ve Sude kaydederken, misafir takımın tek golü Oluchi J. Wachukwu’dan geldi. Karşılaşmayı değerlendiren Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, taraftarlara teşekkür ederek, “İlk maç olduğu için çok heyecanlıydık. Ligler başladı, başlamayacak falan derken onların heyecanı ve stresi vardı. Çok şükür kendi sahamızda, seyircimizin önünde farklı bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti tüm şehrimize, Denizli’mize armağan ediyorum. Artık önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılıp hedefimiz olan süper lige çıkmak istiyoruz” dedi.

“Lige iyi hazırlanmanın karşılığını aldık”

Lige iyi hazırlandıklarının altını çizen yeşil-siyahlı takımın teknik sorumlusu Osman Kıraç da, “Planlama ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Hazırlık maçları, yüklenmelerle ilgili sıkıntılar oldu. Önce liglerin ayın 15’inde başlayacağı söylendi, sonra 23’e alındı. İlk maçımızda biraz heyecan vardı. Kızlarımız ilk resmi maç olması farklı duygular içindeydi. Bu nedenle maçın zorlu geçeceğinin farkındaydık” diye konuştu.

“İlk maçta maç ritmini yakalamamız gerekiyordu”

"Kızların sayesinde işi kolaya çevirdik" diyen Kıraç, “Ara ara oyunun disiplininden kopar gibi olduk. Bu da normal tabii ilk resmi maç. Erken bulduğumuz gollerden dolayı takımımız rahatladı. İlk maçta maç ritmini yakalamamız gerekiyordu. Bunu ilk maçta yakaladığımızı düşünüyorum. Kızlarımızın gayreti, çabası güzeldi. Maçta büyük oranda yapmak istediklerimizi yaptık. Bu da bizim için yeterli. Maçları böyle kazanmaya devam ettikçe daha iyi duruma geleceğiz” ifadelerini kullandı.