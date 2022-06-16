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Honaz’ın yolları köstebek yuvasına döndü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Honaz ilçesinde, kent merkezinin yanı sıra milyon dolarlık ihracat yapan fabrikalara giden yolların içler acısı durumu tepki topladı.

DENİZLİ 16.06.2022, 10:15
Honaz’ın yolları köstebek yuvasına döndü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Honaz ilçesinde, kent merkezinin yanı sıra milyon dolarlık ihracat yapan fabrikalara giden yolların içler acısı durumu tepki topladı.

Honaz ilçe merkezinde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kazı çalışmaları sonrası gelişi güzel kapatılan ve yağışın üst yapıya verdiği hasar nedeniyle çukurlar oluşan yollar, sürücülerin büyük tepkisini topluyor. Kent merkezinin yanı sıra milyon dolarlık ihracat yapan mermer fabrikalarına giden yollar köstebek yuvasına dönerken, sürücüler ve firma sahipleri Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’i bir an önce soruna el atmaya davet etti.

Bölgedeki bir mermer fabrikasında şoförlük yapan Hasan Demirkıran, yolarda oluşan çukurların araçlara büyük zarar verdiğini belirterek; “Mermer fabrikalarının bulunduğu bölgede yollar perişan. Bu çukurlar yağış nedeniyle değil, buradaki bir beton firmasından salınan su nedeniyle oluştu. Buradaki firmalar milyon dolarlık ihracatlar yapıyor. Yabancı müşterilerimiz geldiklerinde yolların durumunu soruyorlar. Utancımızdan, bu rezilliği yurt dışından gelen misafirlerimize açıklayamıyoruz” dedi.

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