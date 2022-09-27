Honaz’da yeşil alan ve park yapım çalışmaları hızlandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde, yeşil alan çalışmalarıyla kentin görünümünü değiştiren Honaz Belediyesi, yaz ayları içerisinde yeşil alan, çocuk oyun alanları ve park yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Honaz’a yeni bir çehre kazandırma gayesi ile yeni yolların açılmasından, sosyal tesis yapımlarına, sağlık hizmetlerinden eğitime destek çalışmalarına ve çevre düzenlemesine kadar birçok çalışmaya imza atan Honaz Belediyesi, yeşil alan ve park çalışmalarıyla da vatandaşların dinlenebilecekleri, stres atabilecekleri ve rahatça vakit geçirebilecekleri bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaklık Mahallesi’nde atıl durumda bulunan alanın ağaçlandırma ve çocuk oyun alanı yapımı, Honaz Çayboğazı Deresinin ıslahı, çimlendirme ve ağaçlandırılması, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Ümmühan-Ali Atalay parkının çimlendirme, ağaçlandırma ve kamelya montajı, Ovacık Mahallesi’nde bulunan sosyal tesisin çevresinin düzenlenerek modern bir park ve çocuk oyun alanı yapımı ile Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan park ve çocuk oyun alanının düzenlenerek kamelya ve çimlendirme çalışmalarını tamamlayan Honaz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni planlanan çalışmalar ile vatandaşlara hizmeti sürdürüyor. İğne yapraklı, geniş yapraklı ve süs bitkisi olmak üzere çeşitli ağaç türleri dikilerek yeşillendirmesi tamamlanan park içerisine gençlerin ve çocukların keyifli vakit geçirmeleri amacıyla oyun grupları da eklendi.

“Amacımız kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; “Çalışmalarımızdaki öncelikli amacımız kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak ve hemşerilerimizi ikamet ettikleri bölgelerde daha fazla yeşil alana kavuşturmaktır. Mülkiyeti Belediyemize ait yerlerin, vatandaşlarımızın talepleri ve yatırım programları doğrultusunda ve ihtiyaçları da dikkate alınarak projelendiriyoruz. Çocuklarımızı, günümüzdeki dijital ortamdan uzaklaştırmak, açık ve temiz havada vakit geçirmelerini sağlamak, sosyalleştiği ve birlik ve beraberliği öğrendikleri sosyal alanlar oluşturmak bizlerin temel görevleri arasındadır. Daha yeşil bir Honaz hedefiyle ilçemizin genelinde güvenli ve eğlenceli oyun grupları planladığımız park alanlarındaki yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz” dedi. Hızlı çalışmalarından dolayı ekibini de kutlayan Başkan Kepenek, yapımı tamamlanan yeşil alanların kullanımında vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ve özellikle bitkilerin korunması noktasında daha dikkatli davranmalarını istediklerini de sözlerine ekledi.