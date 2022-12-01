Honaz’da gençler madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu’nda “Bağımlı Olma Özgür Ol” temalı madde bağımlılığı ile mücadele konferansı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi iş birliği ile düzenlenen konferans, Honaz MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilirken etkinliğe, okul yönetimi, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Cemil Özdemir ve Polis Memuru Aslı Karaoğlan’ın konuşmacı olduğu konferansta; “Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır” bilinci ile “Narko-Rehber” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinde uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla uyuşturucu maddelere karşı bağımlı olunmadan kullanımın erken fark edilmesi, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, kolluk kuvvetleri ile “UYUMA” ihbar programı üzerinden nasıl irtibata geçileceği hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme sunumları gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, madde kullanımının önlenmesi ve narkotik suçlarla mücadelenin çok önemli olduğunu, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak için düzenlenen konferansın öğrenciler için katkı sağlayacağını düşündüğünü belirterek konuşmacı Komiser Yardımcısı Cemil Özdemir’e ve Polis Memuru Aslı Karaoğlan’a teşekkür belgesi takdim etti.