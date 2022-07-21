Honaz Sağlıklı Yaşam Merkezi tüm ilçe halkının hizmetine açıldı

Honaz Belediyesi, ilçenin Afşinbey Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sağlıklı Yaşam Merkezini düzenlediği törenle tüm ilçe halkının hizmetine açtı.

Açılış törenine Honaz Kaymakamı Hamit Genç, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, Gelecek Partisi İl Başkanı Aykut Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Çelik, İYİ Parti İlçe başkanı Osman Çaybaşı ve çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Sağlıklı yaşamın öneminin çok daha iyi anlaşıldığı şu günlerde Honaz’a modern ve yeni bir sağlık merkezini kazandırmanın mutluluğunu dile getiren Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honazlıların her mahalleden kolayca ulaşıp, özellikle engelli ve yaşlı bireylerin hizmet alabileceği bir merkez olacağını söyledi.

“Sağlıklı Yaşam Merkezi, hizmet zincirinin yeni halkası oldu”

Başkan Kepenek, “Hepimizin bildiği gibi toplumumuzun yaklaşık yüzde 10-12’si engelli ve bunun çok önemli bölümünün fizik tedavi gerektiren rahatsızlıkları var. Bunu içerisine ailelerini de katarsak ülkemizin yaklaşık yüzde 38-40 aralığı engelli yada engelli yakını. Bu rakam bakıldığında çok yüksek. Bu nedenle bizler sosyal belediyecilik anlayışıyla, sosyal sorumluluk gerektiren bu projemizi hayata geçiriyor ve bugün hizmete açıyoruz. Bu merkezimize sağlık sorunu olan vatandaşlarımız geldiğinde ve sağlıklı olarak çıkabildiğinde bu bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. Honaz Belediyesi olarak yaptığımız başta eğitim ve sağlık yatırımlarımızla bütün Honazlılar olarak gurur duyuyoruz. Bu yeni sağlıklı yaşam merkezimiz de bu zincirin yeni halkası oldu. Ama son değil, inşallah Honaz’a, Denizli’ye olan hizmetlerimize gücümüz oldukça devam edeceğiz” diye konuştu.

Protokol konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılış sonrası yetkililer ve davetliler merkezi gezerek incelemelerde bulundu.