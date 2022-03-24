Honaz kirazının kalitesini arttırmak için tarımsal sulama yatırımlarına hız verildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de gerçekleştirdiği farklı projelerle tarımsal üretime desteğini sürdüren Honaz Belediyesi, ilçenin sırtını yasladığı Honaz Dağı’nın yaklaşık 1500 rakımlı bölgesinden doğarak Bağarası mevkiindeki tarım arazilerine akan Dinana Çayı’ndaki kapalı havza su toplama tesislerindeki yatırımlarını hızlandırdı.

2020 yılında faaliyete geçirilen tesiste yeni düzenlemeler için çalıştıklarını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, tarıma ve tarımsal sulamaya destek amacıyla bu tesisi çiftçilerimize kazandırdıklarını belirtti. Başkan Kepenek; “Amacımız üreticilerimize hem temiz, hem sağlıklı ve bol miktarda su sağlamaktır” diye konuştu.

“2 noktada sondaj projemiz hayata geçecek”

Dinana Çayı vadisinde kanalları ve suyun kaynak noktasında ki tesiste ekibi ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; “ Yeni tarımsal sulama sezonu öncesi hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bağarası mevkiinde bu hafta 2 sondaj çalışmamızı başlattık. Buna ek olarak Dinana Çayı vadisindeki suyun da sorunsuz bir şekilde Bağarası Mevkiindeki arazilere ulaşması için, geçen sene yaptığımız tesislerde sert geçen kış mevsimi ve yoğun kar yağışı sonucu arızalar oluşmuştu. Bunların bakım ve tamiratı ile yeni beton kanal yapımları için çalışmalara başladık. Tüm teknik ekibimiz ve iş makineleri yardımıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Dinana Çayı kaynağındaki temiz suyun bahçelerimize, kiraz, cennet elması ağaçlarımızla buluşturmak için gayret ediyoruz. Yaklaşık 1600 metre rakımdan çıkan kaynak suyunu borular ve beton kanallar yardımıyla Bağarası damla sulama sistemlerine ileteceğiz” dedi.

“Amacımız Honaz Kirazının kalitesini arttırmak”

Honaz’ın tarım ve sanayi dışında doğal güzellikleri ile de ön planda olduğunu belirten Başkan Kepenek; Honaz doğa harikası ve yaşanabilir bir yer. Bizler bir yandan bu doğal güzellikleri koruyoruz ama bir yandan da üretime, tarımsal faaliyetlere katkı sağlıyoruz. Honaz kirazımızın yaklaşık yüzde 90-95’ini ihraç eden bir ilçeyiz. Bu kiraz kalitesini arttırmanın en temel noktası, Dinana Çayı’nda ki gibi temiz suların bahçelerle, ağaçlarla buluşmasıdır. Bu anlamda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.