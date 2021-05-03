Honaz kirazı tescillendi

Denizli’de, Honaz Ziraat Odası tarafından 2019 yılında tescil başvurusu yapılan ‘Honaz kirazı’, yapılan denetlemelerin ardından Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, yaptığı açıklamada; “Honaz Ziraat Odası Başkanlığımız tarafından ilçemizde uzun yıllardır üretimi yapılan Napolyon ismi ile ülkemizde bilinen Honaz kirazının korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruyu yaptık. Yapılan incelemenin ardından Honaz Kirazımız, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Ürünlerimizi tescil etmeye Honaz kirazı ile başladık. İlçemiz için önemli olan ürünlerin coğrafi işaret ve tescil işlemlerini devam ettireceğiz. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen Ziraat Odası Meclis Üyelerimiz ve Honaz İlçe Tarım Müdürümüz Emre Aşkın’a ve Nihat Akkalkan’a teşekkür ediyorum. Honaz’ımıza, çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.