Honaz caddelerinde bandolu kutlama

Honaz Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünde mobil bandolu etkinlik düzenledi. Honaz Belediyesi önünden hareket eden bando takımı aracı ilçe merkezindeki cadde ve sokakları ile çevre mahalleleri dolaşarak zafer coşkusu yaşattı.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 100. Yıldönümü Honaz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla kutlandı. Honaz Belediyesi’nin aracı ile ilçeyi dolaşan bando takımı, çaldığı marş ve müziklerle Honaz caddelerini renklendirdi.

Saat 11.00’de Honaz Belediyesi önünden hareket eden, balon ve kutlama pankartı ile süslenen araç, Honaz ve mahallelerindeki cadde ve sokakları dolaşarak Honazlıların bayramını kutladı. Kortejin geçtiği güzergahta bulunan araçlar kornalarıyla, vatandaşlar da yol kenarlarından, evlerinin balkonlarından ve işyerlerinin önünden coşkuya ortak oldu. Mobil etkinlik aracından Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in selamlarının da iletildiği kortejde şarkılar ve marşlar söylendi.