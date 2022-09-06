Honaz Belediyesinden ücretsiz kablosuz internet hizmeti

Denizli’nin Honaz ilçesinde belediye tarafından ücretsiz kablosuz internet hizmetine başladı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Halkımız akıllı telefonlarından, tablet ve dizüstü bilgisayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak interneti kullanabilecekler” diye konuştu.

Honaz Belediyesi tarafından Çarşı Meydanında, Üniversite TOKİ bölgesi ile Kocabaş ve Kaklık Mahallesinde ücretsiz kablosuz internet hizmetine başladı. Ücretsiz internet hizmeti hakkında açıklama yapan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Günümüzde dijital teknoloji hayatımızın her ortamına girmiş durumda. Bizde belediye olarak gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor. Hizmetlerimizi teknoloji alanına yaymaya çalışıyoruz. Hayatımızın her alanında olan teknolojiden halkımızın da ücretsiz yararlanabilmesi için Honaz ilçe merkezine, Çarşı Meydanı ve Üniversite TOKİ bölgesi ile Kocabaş, Kaklık Mahallelerimizde ücretsiz kablosuz internet hizmetimize başladık. Halkımız akıllı telefonlarından, tablet ve dizüstü bilgisayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak interneti kullanabilecekler. Teknoloji, bir araçtır, barışçıl ve iyi amaçlarla kullanılırsa insanlığa faydalı olur. Gelişen teknolojinin insanlığa faydalı alanlarda kullanılması dileklerimle, kablosuz internet istasyonlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kablosuz internet istasyonu kullanıma hazır

Kablosuz internet istasyonunu kullanacak olan vatandaşlar iki adımda hizmetten yararlanabiliyor. Ücretsiz interneti kullanılabilmesi için cihazın kablosuz internet özelliği açıldığında, “Honaz Belediyesi Wifi” ağına bağlanılması gereklidir. İlk olarak “Yeni Kullanıcı” kaydı oluşturulması, ardından da “Kayıtlı Kullanıcı” butonundan giriş yapılması gerekiyor. İlk kayıt için önünüze çıkan ekrandan ’Hesap Oluştur’a tıklayıp, ad soyad, e-posta ve telefon numarası alanlarının doldurulması gerekli. Giriş yapılacak şifre kullanıcı tarafından belirlenip ’SMS Gönder’e tıklayarak gelen SMS kodunu ekrana girip kayıt işlemi tamamlanıyor. Sonraki girişlerde sadece telefon numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılabilecek.