Honaz Belediyesi’nden engelsiz yaşam etkinliği

Denizli’de, Honaz Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel öğrenciler ve aileleri için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte özel öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Honaz Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını arttırmak için başlattığı farkındalık ve sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören yaklaşık 230 engelli vatandaş ve ailelerinin katılımıyla Pınarbaşı Göz Mesirelik Alanında ‘Engelsiz Yaşam Etkinliği’ düzenledi. Engelleri Aşıyoruz, Hayatı Paylaşıyoruz sloganı ile bir araya gelen engelli vatandaşlar ve aileleri, çalan müzikler eşliğinde oyunlar ve danslar ederek keyifli dakikalar geçirdiler. Etkinliğe katılan engelli vatandaşlar ve ailelerine Honaz Belediyesi tarafından ikramlar yapıldı.

Honaz Pınarbaşı Göz Mesirelik Alanında gerçekleşen etkinliğe Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Bayrak, Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Karan ile birlikte özel öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

“Yüzlerinin gülmesi bizi mutlu ediyor”

Etkinliğe katılan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek Honaz bizim bir parçamız, sosyal sorumluluk alanımız dedi. Başkan Kepenek, “Bugün Merkezefendi Belediyemiz Engelli Yaşam Akademisi’nin 230 engelli öğrencisi ve ailelerini, kardeşlerimizi ağırladık. Yüzlerinin gülmesi bizi mutlu ediyor. Bu kardeşlerimizin yıl boyu yaşadıkları her şeyi en çok ben anlarım. Onların hayatlarına dokunmamız gerekiyor. Onların yaşamlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu anlayış bir devlet politikası olmalı. Bugün bu özel kardeşlerimiz ile bir arada olmaktan çok mutluyum. Katılan tüm ailelere teşekkür ediyorum” diye konuştu.