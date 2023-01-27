Honaz Belediyesi’nde en düşük asgari ücret 10 bin 300 TL oldu

Honaz Belediyesi’nde imzalanan toplu sözleşmeyle en düşük asgari ücret 10 bin 300 TL oldu. Şölen havasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinde davullar çalındı, halaylar çekildi.

Honaz Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde imzalar atıldı. Sözleşme ile çalışan işçiler adına ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçede yaşatan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; belediye yaşanan enflasyon karşısında çalışanların ezilmemesi adına Belediye-İş Sendikası ile masaya oturdu. Başkan Yüksel Kepenek; Honaz Belediyesi çalışanlarının en düşük asgari ücret rakamını 10 bin 300 TL olarak belirleyen toplu iş sözleşmesine imza attı.

Toplu iş sözleşmesi Honaz Belediyesi Kapalı Pazaryerinde gerçekleşti. Programa Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; Belediye – İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan, belediye çalışanları ve aileleri katıldı. Bir şölen havasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinde davullar çalındı, halaylar çekildi.

“İşçimizin Hakkını Vermek İçin Çabalıyoruz”

Toplu İŞ Sözleşmesi Programında konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Doğru bütçeleme” yapmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Kepenek; “Denizli’deki en yüksek maaşı veren belediyelerin başında olmak için çalışıyoruz. Genel başkanımızın dediği gibi hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm personelimizi mutlu edecek ücretler vermek adına doğru bütçeleme yaparak bu sözleşmeye imza attık. Personelimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yeni bir ekonomik dalgalanmadan maaşları yeniden revize etmeye hazırız. Mali hizmetler birimine ve Belediye-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan’a teşekkür ederim. Sözleşmemiz bütün personelimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Başkan Kepenek’e teşekkür ediyoruz”

Toplu İş Sözleşmesi’nde konuşan Belediye-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan da taleplerinin fazlasıyla yerine getirildiğini ifade ederek; “Bugün Honaz Belediyesi personeli için Belediye Başkanımız Yüksel Kepenek ile bir araya geldik. Burada güzel bir tablo ile karşılaştık. Honaz Belediyesi’nin bütün personelinin sendikalı olduğunu öğrendik. Bizim taleplerimiz sözleşmeye fazlası ile yansıdı. Her an emekçinin yanında olan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.