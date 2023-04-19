Honaz Belediyesi son iftar sofrasını Kızılyer Mahallesi’nde kurdu

Honaz Belediyesi Ramazan ayı boyunca kurduğu Halil İbrahim sofrasının sonuncusunu Kızılyer Mahallesi’nde vatandaşlar ile birlikte paylaştı. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen iftar programında Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ı vatandaşlarımız ile birlikte Halil İbrahim sofrasında idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Honaz Belediyesi Ramazan Ayı boyunca Honaz’ın her mahallesinde iftar sofrası kurdu. Halil İbrahim Sofrasında 1 ay boyunca orucunu vatandaşlarla birlikte açan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Bir ramazan ayını daha vatandaşlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde idrak ettik. İftarda bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli hemşehrilerime, büyüklerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim sofrasına yoğun katılım

Honaz Belediyesi’nin Kızılyer Mahallesi’nde düzenlediği son iftar yemeğine ise; Cumhuriyet Halk Partisi Önceki Genel Sekreteri ve Eski Bakanlardan Adnan Kesin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Gülizar Biçer Karaca, Millet İttifakı’nın Denizli Milletvekili Adayları Adil Demir, Sema Silkin Ün, İlhan Özcan, Kadir Tatık, Gelecek Partisi Denizli İl Başkanı Aykut Yıldırım, CHP Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik ve örgüt üyeleri, İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı ve ilçe yönetimi, DEVA Partisi Honaz İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, meclis üyeleri, muhtarlar katılım sağladı. Honaz Belediye Başkanı Kepenek, geçirdiği trafik kazası nedeniyle iftar programına katılamayan Kızılyer Mahalle Muhtarı Mevlüt Bay’a sahneden geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Ramazan’ın Anlamını Vatandaşlarımız İle Paylaştık”

Ramazan ayı boyunca Honazlılar ile iftar yemeğinde buluşan Başkan Kepenek, “Ramazan ayı boyunca Honaz’ımızın her mahallesinde Halil İbrahim soframızı vatandaşlarımız ile paylaştık. Sağlıklı hijyenik koşullarda hazırladığımız yemeklerimizi iftar saatinde hep birlikte yedik. Ramazan ayının anlamını vatandaşlarımız ile paylaştığımız için çok mutluyuz. On bir ayın sultanı ramazanın ruhunu çocuklarımıza yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledik. İftar öncesi ve sonrası etkinlikler organize ederek çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesini sağladık. Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. İnşallah huzur içerisinde bayrama ulaşabiliriz. İftar programlarında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Kızılyer Mahallesi’nde iftar sonrası düzenlenen organizasyonda semazen gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu ile tahta bacak ve palyaço gösterileri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.