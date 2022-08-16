Honaz Belediyesi, Mimarlar Odası ile dayanışma protokolü imzaladı

Honaz Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi arasında “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği” protokolü imzalandı.

Honaz Belediyesi, kentte “sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi” amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı meslek odaları ile işbirliğine giderek “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği protokolü yaptı.

“Her yapının bir kimliği olmalı”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, işbirliği protokolünün amacına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Kepenek, “Bugün Honaz Belediyesi ile TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Denizli Şubesi arasında protokol imzaladık. Bu protokolün asıl amacı, mesleki ve teknik konularda işbirliği yapabilmektir. Aynı zamanda kurumlar ve odalar arasında fikir alışverişi sürecini kalıcı hale getirebilmektir. Şunu ifade etmek gerekir ki hem güvenli ve sağlıklı ortamda yaşayabileceğimiz konutlar hem de estetik binalar üretmeliyiz. Göreve geldiğimizden bu yana sürekli üzerinde duruyorum. Her binanın, mahallenin, ilçenin bir kimliği olmalı. İnşa edilen binalardan o yörenin sosyal ve kültürel yapısının kimliğini hissetmeliyiz. O nedenle bu protokol bizim için çok değerli. Bizden sonra gelecek kuşakların güvenli, sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için yapılan konutları, mahallelerin bizler adına güven vermesi gerekiyor. Bunu başarmak için yola çıktık. Sayın Başkana ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah daha sıkı bir işbirliği içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Mühendissiz ve mimarsız bir yapının kente yakışır ve sağlam olmayacağını söyleyen TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, imzalanan protokolün önemine değindi. Kabel; “Belediyelerimizden bu konularda ricalarımız olacak. Teknik personel olmadan yaşanabilir kentler oluşturmak mümkün değil. Bu protokol ile karşılıklı iş birliği yaparak kentimizin, bölgemizin yapılaşma sorunlarının çözüm yollarını arayacağımızı düşünüyorum. Bizlere desteği için Honaz Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kepenek’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği Protokolünü” imzaladı.