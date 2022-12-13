Honaz Belediyesi kendi çiçeğini kendisi üretiyor

Denizli’de Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediyeye ait Yerel Tohum Merkezi seralarında kendi imkanları ile mevsimlik çiçek üretimini sürdürdüklerini belirtti.

“İhtiyacımız olan çiçek ve bitki türlerini kendi imkânlarımızla yetiştiriyoruz” diyen Başkan Kepenek yaptığı açıklamada, “Belediye olarak ilçemiz genelinde çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme işlemlerinde değerlendirmek üzere kendi seramızda mevsimlik çiçek dikimi ve bakımı yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından Yerel Tohum Merkezimizde yürütülen çalışmalar sayesinde kent merkezimizin çeşitli alanlarında park ve yeşil alanlara dikeceğimiz mevsimlik çiçekler ilçemize yeni bir güzellik katacaktır. Bu ürettiğimiz çiçekleri aynı zamanda önümüzdeki yıl 8 Mart Kadınlar Günü’nde kıymetli kadınlarımıza da hediye edeceğiz. Yetiştirdiğimiz bu çiçekler sayesinde parklarımız, yeşil alanlarımız daha renkli ve güzel bir görünüme kavuşacaktır. Belediye olarak bu çalışmalarımızla birlikte ilçemizde yeşillendirme hizmetlerimize hız veriyoruz” dedi.