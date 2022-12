Honaz Belediyesi Kaklık Düğün Salonu törenle halkın hizmetine sunuldu

Honaz Belediyesi Kaklık Düğün Salonu için ilçenin Kaklık Mahallesi’nde açılış töreni düzenlendi.

Honaz Belediyesi’nin Kaklık Mahallesi’ndeki Belediye Düğün salonu düzenlenen törenle açıldı. Açılışa CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Başkanları, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ile Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, çok sayıda Honazlı ve Kaklıklı vatandaşlar katıldı.

“Bir gün bile boş durmayacağız”

Törende konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçeye verdikleri yatırım sözlerini bir bir gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kepenek; “Burayı teslim aldığımızda inanın bir gencin hayalini süsleyen bir düğün ya da ölmüş bir akrabamızın, kardeşimizin hayır yemeğini yapacağımız bir yer değildi. Kafa yorduk ne yapabiliriz diye, günlerce uğraştık ve insana yaraşır gençlerimizin hayallerinin gerçekleşeceği düğünlerin nikâhların yapılacağı, ölmüşlerimizin mevlid ve hayır yemeklerinin yapılacağı, asker yemeklerinin yapılacağı çok güzel bir tesise dönüştü. Kaklık bizim hem 31 Mart hem de 2 Haziran Seçimlerinde bize sonsuz desteklerini esirgemeyen çok özel insanların çok dost canlısı gerçek yoldaşların bulunduğu bir mahalle. Bu mahallede öyle dostlar var ki, uzaklardan da olsa bize her zaman desteğini bütün akrabalarıyla hiç esirgemeyen Ali Koyuncu ağabeyim burada. Tabi ki çok değerli kardeşim Mustafa Buran, Hasan Hüseyin Çalışkan. O kadar dost var ki saymakla bitmez. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu değerli dostlarımla kardeşlerimle el ele vererek Kaklık’ın sorunlarına nokta atışları yaptık. Su sorunumuz vardı, iki tane bölgeye su sondaj çalışması yaptık ve yaklaşık 4800 dönüm alanı suyla buluşturduk. Belki yaptığımız işlerin içinde halka dokunan üretime dokunan üreticiye dokunan en değerli yatırımlardan bir tanesi. Çok fazla görünmez bu yatırım ama biliyorum ki o yatırım sayesinde Kaklık merkez suyla buluştu. Kadınlarımızın buradaki yaşayanların çoğunun özlemle beklediği doğalgazı getirdik. Hayırlı uğurlu olsun doğalgazımız bütün yurttaşlarımıza. Sokaklardaki bütün üstyapı çalışmalarını Honaz Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Ne demiştik? "Kaklık her şeyin en güzeline layık” demiştik. Çok daha güzel projelerimiz var. Yeni projelerimiz var. 2023 yılı gerçekten dolu dolu geçecek. Bir gün bile boş durmayacağız. Kaklık’ta Kocabaş’ta 22 mahallenin her birinde tek tek ne sorun varsa iyi bir planlamayla hepsini çözeceğiz. Kaklık Düğün salonumuzda sadece düğün nişanlar değil, yaz döneminde, kış döneminde sinemamızda olacak burada. Sinema gösterimleri, çocuk tiyatroları, çocuk oyunları çocuk filmleri olacak yani biz sadece fiziksel hayatı değil aynı zamanda sosyo-kültürel hayatı da doyuracak çok önemli projelere imza atmış oluyoruz. Kaklıklı vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Açılış kurdelesi hep birlikte kesildi

Cumhuriyet Halk Partisi Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik ve Honaz Belediye Meclis Üyesi Mustafa Buran’da, başta Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından dualar edildi. Daha sonra katılımcılar, açılış kurdelesini hep birlikte kesti. Törene katılanlara ikramlar ve çocuklar için etkinlikler düzenlendi. Tören sonunda ses sanatçısı Selinay, izleyicilere müzik dinletisi sundu.